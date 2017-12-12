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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:51:38م
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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات العقوبات الأممية على شعب كوريا الشمالية
[12/ديسمبر/2017] جنيف – سبأ :

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الجسيمة التي قد تلحقها العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية بشعب هذا البلد.

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في مؤتمر إلكتروني عقده قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية ان المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تنقذ نحو 13 مليون شخص في كوريا الشمالية، غير أن العقوبات قد تؤثر سلباً على هذا الدعم.

وأشار المسئول الأممي إلى أن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، أسفر عن تدهور الأوضاع المعيشية لمواطني كوريا الشمالية .. موضحاً أن العقوبات تعيق تقديم المساعدة على الأرض، وخاصة نتيجة لفرض قيود شديدة على العمليات المصرفية.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن بطلان نظام توزيع المساعدات الحكومية والفساد وتخصيص بيونغ يانغ معظم الموارد الموجودة إلى البرنامج العسكري جعل حياة سكان الأقاليم في كوريا الشمالية صعبة للغاية.

وطالب الحسين مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في تداعيات العقوبات على ضمان حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك بعدما فرض مجلس الأمن الدولي هذا العام أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونغ يانغ بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.
سبأ
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