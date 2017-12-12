رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الاولمبية الروسية ستدعم مشاركة الرياضيين الروس في بيونجتشانج موسكو- سبأ:

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الروسية الكسندر جوكوف اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستدعم الرياضيين الروس الذين سيختارون المشاركة في الأولمبياد الشتوي العام المقبل في كوريا الجنوبية.



وبحسب وسائل الإعلام فقد حظرت اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي مشاركة روسيا في اولمبياد بيونجتشانج في فبراير بداعي وجود أدلة على "تلاعب منهجي لا سابق له" في نظام مكافحة المنشطات بالبلاد.. وتركت اللجنة الاولمبية الدولية الباب مفتوحا أمام مشاركة الرياضيين الشرفاء كمستقلين.



وقالت مسئولة في اللجنة الاولمبية الروسية أمس: إن أغلب الرياضيين الروس يرغبون في المشاركة ولو كمستقلين.



وقال جوكوف إن اللجنة الاولمبية الروسية ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الرياضيين الروس على المنافسة في الأولمبياد الشتوي وستجري محادثات جادة مع اللجنة الاولمبية الدولية في المستقبل القريب لمناقشة ترتيبات ذلك.



وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين اليوم الثلاثاء بأن الكرملين يساند قرار اللجنة الاولمبية الروسية بإعطاء الضوء الأخضر للرياضيين الروس الذين اختاروا المشاركة في اولمبياد 2018 الشتوي كمستقلين.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ