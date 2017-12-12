عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تعلن وصول كتيبة من قوات شرطتها العسكرية من سورية موسكو – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن وصول كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية من سورية بقوام 200 فرد بموجب قرار الرئيس فلاديمير بوتين سحب القوات الروسية من سورية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها "حطت طائرتا نقل عسكري اليوم قدمتا من سورية في مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية، وعلى متنهما 200 فرد من رجال الشرطة العسكرية التابعين للدائرة العسكرية الجنوبية".



واضاف البيان ان الشرطة العسكريين العائدين من سورية أنهوا مهمتهم هناك بنجاح، حيث عملوا منذ مايو 2017م على مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق وقف التصعيد المعلنة في سورية، وأسهموا في الحفاظ على أمن المدنيين وأمنوا وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.



وامر الرئيس فلاديمير بوتين أمس الاثنين في قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري قيادة الجيش الروسي بـ"بدء سحب القوات الروسية" من سورية .. مشيراً إلى احتفاظ روسيا بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سورية إلى أجل غير مسمى.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ