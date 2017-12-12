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رفع أكثر من ثمانية آلاف طن من المخلفات بحملة النظافة الثانية بذمار
[12/ديسمبر/2017]
ذمار-سبأ:
رفع صندوق النظافة والتحسين بذمار أكثر من ثمانية آلاف طن من المخلفات من شوارع وأحياء مدينة ذمار خلال 22 يوما من حملة النظافة الثانية والشاملة في المدينة.

ينفذ الحملة في شوارع وأحياء مدينة ذمار صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء.

وخلال تفقد أعمال الحملة أشاد مدير صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان بجهود مدراء المناطق بمدينة ذمار وعمال النظافة أثناء تنفيذ الحملة وحرصهم على إنجاحها وتجاوز كافة الصعوبات التي تعترضهم .. مؤكدا أن الحملة ستستمر في نشاطها رغم الكثير من التحديات التي تواجههم ونقص عدد المعدات المشاركة في الحملة .

فيما أوضح نائب مدير صندوق التحسين بذمار ماجد التينه أن إجمالي حجم المخلفات التي تم رفعها من أحياء وشوارع مدينة ذمار التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية أكثر من ثمانية آلاف طن من القمامة والأتربة ومخلفات البناء المختلفة.

وأشار إلى أن الحملة استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيف 60 بالمائة من أحياء وشوارع مدينة ذمار وخاصة المنطقة الغربية والشمالية ووسط المدينة .. مبينا أن أعمال حملة النظافة ستستمر حتى إستكمال أحياء وشوارع المدينة الموزعة في ست مناطق رئيسية بهدف الحفاظ على المستوى المتقدم في النظافة الذي وصلت إليه المدينة خلال الأشهر الماضية.

ودعا التينة كافة أبناء مدينة ذمار، إلى التفاعل بإيجابية مع الحملة والتعاون مع الفرق الميدانية الذين يواجهون صعوبات أثناء تنقلهم في الحارات المستهدفة وتسهيل عملهم كون النظافة وإظهار مدينة ذمار بمظهر لائق مسؤولية الجميع.

بدورهم ثمن أبناء حي الحوطة والأحياء المجاورة له وسط مدينة ذمار جهود صندوق النظافة والتحسين بذمار في إستمرار أعمال النظافة .

وعبروا عن شكرهم لقيادة وعمال صندوق النظافة على الجهود التي يبذلونها، واستعدادهم التعاون مع فرق عمل النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للأحياء والشوارع.

سبأ
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