الأرصاد يتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية [12/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الـ 24 ساعة القادمة مع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



وأكد المركز تأثر المناطق الجبلية لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع ومناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.



وحذر المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.



كما نبه المركز المزارعين في المحافظات الجبلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

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