قيادات وزارة الدفاع تختتم زيارات الجرحى والمصابين بمستشفيات أمانة العاصمة [12/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم زياراتها التفقدية للجرحى والمصابين من منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة.



حيث أطلع مدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي، على أحوال الجرحى والمصابين الذين يلقون العلاج في مستشفى الشرطة العام وعدد من المراكز الطبية بأمانة العاصمة، وقدموا لهم مبالغ مالية وهدايا .. متمنين لهم الشفاء العاجل.



وأشاد القادة بشجاعة المقاتلين الأبطال وما يحققوه من انتصارات في كافة الجبهات وفيما وراء الحدود والتي تأتي كثمرة للتضحيات العظيمة ولدماء الشهداء والجرحى وصمود واستبسال أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني في مواجهة الغزاة والمعتدين.



وأكدوا أن صمود أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة يمثل مفخرة لكافة أبناء الشعب اليمني الذي لن ينسى هذه المواقف الشجاعة والثبات والصمود في مواجهة العدوان.



وعبرت القيادات العسكرية عن الشكر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية ولمؤسسة الشهداء والجرحى على الجهود التي يبذلونها في سبيل تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.



فيما عبر الجرحى عن شكرهم لهذه الزيارات التي تؤكد اهتمام القيادة وحرصها على تفقد أحوالهم .. مؤكدين أن جراحهم لم تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة العدوان والمعتدين حتى تحقيق النصر.

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