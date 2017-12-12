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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:03:30م
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  محلي
مؤسسة خديجة للتنمية تدشن مشرع الاستجابة للأمن الغذائي بذمار
[12/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:
دشنت مؤسسة خديجة للتنمية مشروع الاستجابة المتكاملة لحالات الأمن الغذائي والتغذية وحالات الطوارئ للأسر الأكثر ضعفا، بمحافظة ذمار بدعم من الفاو.

حيث نفذت المؤسسة جلستين تعريفيتين بالمشروع للمستهدفين بمديريتي جبل الشرق وضوران أنس، بحضور السلطة المحلية والقيادات المجتمعية.

وأوضح مدير المشروع جمال الفرزعي، أن المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناه الأسر في المناطق المستهدفة وخاصه الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة والأسر الأشد فقرا من التعرض لسوء التغذية من خلال توزيع بذور خضروات لأربعة آلاف و250 أسرة وتدريبهم في مجال الأمن الغذائي وأهمية الحدائق المنزلية.

تخلل التدشين تكوين لجان مجتمعية وتدريب متطوعات للتوعية وتوزيع بروشورات وبذور خضروات.
سبأ
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