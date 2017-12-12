[12/ديسمبر/2017]
تعز- سبأ:
سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم في عملية هجومية مباغتة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية موزع في محافظة تعز .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان جنوب جبل ريشان بمديرية موزع، تمكنوا خلالها من السيطرة على تلك المواقع.
وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة العدوان غرب مفرق موزع، أسفر عن إعطاب آلية عسكرية .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الهاملي بالمديرية نفسها .
سبأ