ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:44:50م
محافظ حجة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم الأخ هلال عبده علي حسن الصوفي بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة حجة.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
تدمير ثلاثة منازل بغارات لطيران العدوان على رازح بصعدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح في مأرب
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع بموزع في تعز
منظمة العفو تتهم أوروبا بالتحريض على انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع بموزع في تعز
[12/ديسمبر/2017]
تعز- سبأ:

 سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم في عملية هجومية مباغتة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية موزع في محافظة تعز .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان جنوب جبل ريشان بمديرية موزع، تمكنوا خلالها من السيطرة على تلك المواقع.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة العدوان غرب مفرق موزع، أسفر عن إعطاب آلية عسكرية .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الهاملي بالمديرية نفسها .

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير ثلاثة منازل بغارات لطيران العدوان على رازح بصعدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح في مأرب
محافظ حجة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى
قنص 19 جنديا سعوديا ومرتزقا في عدة جبهات خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
طيران العدوان يشن سبع غارات على حرض وميدي
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بكمين بمديرية عسيلان بشبوة
طيران العدوان يشن أربع غارات على حجة
إستشهاد مواطنين إثنين بغارة لطيران العدوان في عسيلان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
[12/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حرض وميدي
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حجة
[11/ديسمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارة لطيران العدوان في عسيلان
[11/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by