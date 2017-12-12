محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى صنعاء - سبأ:



أدى اليمين الدستورية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم الأخ هلال عبده علي حسن الصوفي بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة حجة.



وعقب اليمين الدستورية وجه الرئيس الصماد، محافظ حجة بمتابعة شؤون المحافظة والعمل على تطبيع الأوضاع فيها وتلمس هموم أبنائها وحل مشاكلهم ومعالجة المعوقات التي تواجه سير العمل الإداري والتنفيذي.



وشدد على ضرورة تعزيز أداء العمل الإداري ومتابعة تحصيل الإيرادات والحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المحافظة بما يمكن السلطة المحلية من تقديم خدماتها للمواطنين.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمواقف أبناء محافظة حجة ودورهم الوطني المشرف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدا أهمية العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء المحافظة وتعزيز الأداء وتلافي نواحي القصور في مختلف الجوانب.



حضر أداء اليمين الدستورية وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ