عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة العفو تتهم أوروبا بالتحريض على انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا بروكسل-سبأ:



قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن حكومات أوروبية ”متواطئة“ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك.



وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي ودربت خفر السواحل الليبي وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.



وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 20 ألف شخص محتجزون حاليا في هذه المراكز ويتعرضون ”للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل “ ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.



وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية إن ”الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا بل هي شريك في هذه الجرائم“.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ