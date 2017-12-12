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ترامب يدعو الكونغرس لإصلاح قوانين الهجرة بعد انفجار مانهاتن
[12/ديسمبر/2017]
واشنطن-سبأ:

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "الحاجة الملحة" لأن يقر الكونغرس إصلاحا لقانون الهجرة، وذلك بعد ساعات على تفجير نفذه مهاجر بنغلادشي في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح الاثنين وأوقع ثلاثة جرحى.

وقال ترامب في بيان إنه "يجب على أمريكا أن تعالج نظام الهجرة المتراخي الذي يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين وغير المتحقق منهم بشكل كاف بالوصول إلى بلادنا"، مشددا على أن منفذ الهجوم "دخل بلادنا من خلال الهجرة المتسلسلة للأسرة الممتدة لا يتفق والأمن القومي".

و"الهجرة المتسلسلة" هي تسمية يستخدمها مناهضو الهجرة في الولايات المتحدة للإشارة إلى المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم القانون الأمريكي بالانتقال إلى الولايات المتحدة إذا ما كفلهم أحد أفراد أسرتهم مثل الأخ أو الأخت أو الابن ممن سبق له الهجرة إلى هذه البلاد.

وأكد ترامب في بيانه على أن "محاولة الاعتداء الفتاك في نيويورك اليوم ثاني هجوم إرهابي في نيويورك في غضون شهرين تؤكد مجددا على الحاجة الملحّة لأن يقر الكونغرس إصلاحات تشريعية لحماية الأمريكيين".

ودافع ترامب في بيانه عن الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره ومنع بموجبه رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا المرسوم ليس سوى "خطوة إلى الأمام" على طريق جعل نظام الهجرة أكثر أمنا.

وإذ قال ترامب إنه "يجب على الكونغرس وضع حد للهجرات المتسلسلة"، شدد على أن منفذي الهجمات الإرهابية يجب أن ينالوا "عقوبات أقسى" تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

سبأ
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