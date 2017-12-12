ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:42:53ص
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 16 مواطناً و إصابة آخر خلال الساعات الماضية.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
منظمة العفو تتهم أوروبا بالتحريض على انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا
ترامب يدعو الكونغرس لإصلاح قوانين الهجرة بعد انفجار مانهاتن
قنص 19 جنديا سعوديا ومرتزقا في عدة جبهات خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قنص 19 جنديا سعوديا ومرتزقا في عدة جبهات خلال الساعات الماضية
[12/ديسمبر/2017]
صنعاء- ىسبأ:

 قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية 19 جنديا سعوديا ومرتزقاً في جبهات ما وراء الحدود و نهم وصرواح وتعز ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عدداً من مواقع الجيش السعودي ومرتزقته.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص جندي سعودي في العشة وأربعة آخرين في موقع الشرفة بنجران، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مواقع للجيش السعودي في مرتفعات رجلا والسديس والمخروق الصغير بنجران.

وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي في حماية قزع وبيت المشقف، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع الكرس .

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعا للجنود السعوديين وآلياتهم في منطقة شرقان أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز تمكنت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان في كمين نوعي بإتجاه مفرق موزع وإحراق مدرعة وإعطاب أخرى، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في موزع، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على قرية العيصيم والبعيصي ودحر المرتزقة منها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار.

وأكد المصدر أنه تم قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بتعز.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان لإستعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش واللجان في موزع، ودمروا خلالها مدرعة وإعطاب أخرى وأدت العملية إلى قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان شرق كهبوب، كما تم قنص اثنين من مرتزقة العدوان في جبل صوفع بلحج.

وفي محافظة مأرب استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي الضيق بمديرية صرواح وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم قنص سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .

ووفقا للمصدر فإن الجيش واللجان الشعبية نفذوا كميناً محكماً في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان وإعطاب آلية عسكرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
طيران العدوان يشن سبع غارات على حرض وميدي
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بكمين بمديرية عسيلان بشبوة
طيران العدوان يشن أربع غارات على حجة
إستشهاد مواطنين إثنين بغارة لطيران العدوان في عسيلان
طيران العدوان يشن خمس غارات على سحار بصعدة
إصابة مواطن بغارة إستهدفت سيارته بمديرية حيس بالحديدة
طيران العدوان يعاود شن غاراته على محافظة صعدة
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
[12/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حرض وميدي
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حجة
[11/ديسمبر/2017]
إستشهاد مواطنين إثنين بغارة لطيران العدوان في عسيلان
[11/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by