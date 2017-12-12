محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص 19 جنديا سعوديا ومرتزقا في عدة جبهات خلال الساعات الماضية صنعاء- ىسبأ:



قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية 19 جنديا سعوديا ومرتزقاً في جبهات ما وراء الحدود و نهم وصرواح وتعز ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عدداً من مواقع الجيش السعودي ومرتزقته.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص جندي سعودي في العشة وأربعة آخرين في موقع الشرفة بنجران، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مواقع للجيش السعودي في مرتفعات رجلا والسديس والمخروق الصغير بنجران.



وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي في حماية قزع وبيت المشقف، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع الكرس .



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعا للجنود السعوديين وآلياتهم في منطقة شرقان أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي محافظة تعز تمكنت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان في كمين نوعي بإتجاه مفرق موزع وإحراق مدرعة وإعطاب أخرى، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في موزع، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على قرية العيصيم والبعيصي ودحر المرتزقة منها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار.



وأكد المصدر أنه تم قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بتعز.



وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان لإستعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش واللجان في موزع، ودمروا خلالها مدرعة وإعطاب أخرى وأدت العملية إلى قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان شرق كهبوب، كما تم قنص اثنين من مرتزقة العدوان في جبل صوفع بلحج.



وفي محافظة مأرب استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي الضيق بمديرية صرواح وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم قنص سبعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .



ووفقا للمصدر فإن الجيش واللجان الشعبية نفذوا كميناً محكماً في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان وإعطاب آلية عسكرية.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ