محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان صنعاء- سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 16 مواطناً و إصابة آخر خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثمانية مواطنين في غارة لطيران العدوان على سيارة أحد المواطنين في المحجر بمديرية المخا محافظة تعز ، فيما أصيب مواطن بجروح إثر غارة استهدفت سيارته في مديرية حيس بمحافظة الحديدة .



وأوضح المصدر أن مواطنين اثنين استشهدا جراء غارة لطيران العدوان استهدفت أحد المنازل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ، كما استشهد ستة مواطنين في غارة على المجمع التربوي بمديرية كتاف محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مسرح الجريمة في المجمع التربوي بمديرية كتاف ، كما استهدف مناطق متفرقة بالمديرية بست غارات .



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة أيضاً أربع غارات على منزلين ووحدة صحية ومزرعة في منطقة القد وآل علي ، و غارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح و خمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم ، كما شن غارة على منطقة طخية بمديرية مجز و غارة على مديرية الظاهر و خمس غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين شمال مفرق رمادة وعلى جبل السلطاء و غارة على نقيل بن غيلان بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



في محافظة حجة بيّن المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منزل الشيخ مهيوب سراع في مديرية الشغادرة وثلاث غارات على المعهد المهني بمنطقة عاهم في مديرية كشر .



وحسب المصدر شن الطيران السعودي الأمريكي غارة على موقع الطلعة و أربع غارات على موقع الشبكة في نجران .





سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ