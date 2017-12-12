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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:42:53ص
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استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
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  محلي
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[12/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران في غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم على محيط الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة محيط الكلية الحربية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على شارع المطار شمال العاصمة صنعاء .. لافتاً إلى أن الطيران المعادي ألقى صاروخا يحمل منشورات على أحد المنازل بمديرية شعوب ما تسبب بأضرار مادية

سبأ
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