ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
توجه الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بالتحية والتقدير للشعب الفلسطيني على حركته التاريخية والسريعة منذ الساعات الاولى ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني...
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.