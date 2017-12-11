محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للجيش السعودي بجيزان ونجران جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي وآلياته في عدد من المواقع بجيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجيش السعودي في حماية قزع وبيت المشقف وتجمع للجنود السعوديين وآلياتهم في منطقة شرقان بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي مواقع للجيش السعودي في مرتفعات رجلا والسديس والمخروق الصغير بنجران.



وأكد المصدر قنص جندي سعودي في العشة وأربعة في موقع الشرفة بنجران.. لافتا إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على موقع الشبكة.

سبـأ [11/ديسمبر/2017]سبـأ