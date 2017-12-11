محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ستة شهداء بغارة استهدفت المجمع التربوي بمديرية كتاف بصعدة صعدة - سبأ :

استشهد ستة مواطنين اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة المجمع التربوي بمديرية كتاف ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين.



وأكد المصدر أن طيران العدوان استهدف سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مسرح الجريمة في المجمع التربوي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي آل قراد ومندبة بمديرية باقم وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف واستهدف بغارة منطقة طخية بمديرية مجز.

سبـأ [11/ديسمبر/2017]سبـأ