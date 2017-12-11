محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي قيادات المؤتمر الشعبي بالمحافظة والمديريات إب - سبأ :

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم قيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ورؤساء الفروع بالمديريات وقطاع المؤتمر بجامعة إب.



كرس اللقاء بحضور رئيس فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة عقيل فاضل والمشرف العام لأنصارالله بالمحافظة صالح حاجب، لمناقشة وتدارس الوضع الراهن والإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والإستقرار وتعزيز الاصطفاف في مواجهة العدوان.



وتطرق اللقاء إلى المهام والمسئوليات الواجبات إتخاذها للحفاظ على السكينة العامة بالمحافظة وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتصدي لدعوات التحريض على الفتنة والتفرغ لمواجهة العدوان ومخططاته التخريبية.



وأقر اللقاء عدد من الإجراءات والتوصيات المتعلقة بالنزول لكافة القرى والعزل والتجمعات السكانية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأمن والتعاون مع أجهزة الدولة والمكاتب التنفيذية للقيام بواجبها.



وفي الإجتماع ثمن المحافظ صلاح الدور الوطني لكل الشرفاء من قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي في الدفاع عن الوطن وإستشعارهم للمسئولية الوطنية تجاه وطنهم وشعبهم الصامد.



وأشار إلى أن ما يتعرض له الوطن من مؤامرات يتطلب من الجميع الحرص على المصلحة العليا للوطن.. مؤكدا أن الوطن سينتصر وستفشل كل الرهانات بفضل تماسك أبناءه.



وحث كوادر المؤتمر على تعزيز التلاحم وتقوية الجبهة الداخلية بما يمكن من تجاوز الظروف الراهنة بإرادة صلبة تجبر العدوان على التقهقر والهزيمة.



فيما أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي وقيادات المؤتمر ورؤساء فروعة بالمديريات والجامعة على ضرورة تعزيز الإصطفاف والتلاحم للحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة والوطن واستمرار التوعية المجتمعية برفض أي دعوات لجر المحافظ للفتنة والاقتتال.



وثمن الجميع دور قيادة المحافظة في ترسيخ الأمن وتوحيد الصف وتكريس ثقافة التعايش والتسامح بين جميع المكونات بالمحافظة.



حضر اللقاء وكيلا المحافظة الدكتور علي الزنم وقاسم العنسي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي.

سبـأ [11/ديسمبر/2017]سبـأ