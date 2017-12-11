محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تنفي إجلاء خبراء إيرانيين الحديدة - سبأ :

نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما تداولته عدد من وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان عن إجلاء عدد من الخبراء الإيرانيين عبر ميناء الحديدة .



وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة أنه تم إجلاء عدد من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة بناءً على رسالة من مكتب الأمم المتحدة بشان دخول سفينة الإجلاء ( MV VOS APOLLA ) وتم اعتماد ذلك بتصريح برقم 934/9 بتاريخ 3 ديسمبر 2017م .



وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة خضعت لنفس إجراءات الدخول والخروج المفروضة من قبل دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي .



وبين المصدر أن من تم إجلاءهم عشرة موظفين من جنسيات مختلفة منهم ثلاث موظفات فرنسيات وموظفة ألمانية وموظفة أوغندية، إضافة إلى خمسة موظفين منهم أثنين أردنيين وموظف من كل من تونس وبنجلادش وباكستان حسب الكشف المرفوع من المنظمة والذي تحتفظ به المؤسسة.



كما أكد المصدر أن مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية ماضية في تقديم دورها الإنساني في خدمة الشعب اليمني رغم تعمد الإساءة إليها والتضليل الإعلامي المستمر الذي يقوم به العدوان لتبرير الحصار والإستهداف غير القانوني لشريان الحياة الوحيد لليمن واليمنيين المتمثل في موانئ البحر الأحمر.



ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وعدم الإنجرار إلى ما يحاول العدوان التسويق له من مبررات لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.

سبـأ [11/ديسمبر/2017]سبـأ