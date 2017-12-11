محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئاسة الجمهورية تنعي وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي صنعاء - سبأ :

نعت رئاسة الجمهورية وكيل وزارة الثقافة، هشام علي بن علي الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع الأدبي والثقافي.



وأشارت رئاسة الجمهورية في بيان النعي إلى أن الفقيد كان أحد أبرز رموز المشهد الثقافي والأدبي اليمني.. منوهة بدور الفقيد في الإرتقاء بالأدب والثقافة في اليمن من خلال إسهاماته الإبداعية التي كانت وستظل إرثاً تاريخياً خالداً مليئاً بالدروس المستفادة في كيفية توظيف البعد الأدبي والثقافي في خدمة الإنسانية.



وأوضح البيان أن الفقيد كان من خلال تجربته الإبداعية مثالاً للمثقف الواعي الملتزم بحب وطنه وأمته، كما كان من الشخصيات الثقافية البارزة التي نالت الإحترام والتقدير على مستوى اليمن والوطن العربي.



وأكد البيان أن اليمن خسرت برحيله واحداً من خيرة أبنائها الأوفياء ممن كرسوا حياتهم في خدمة الوطن، حيث كان رحمه الله مثالاً للنزاهة والزهد والإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وشعبه.



وعبرت رئاسة الجمهورية عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وأبناء الشعب اليمني بهذا المصاب .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [11/ديسمبر/2017]سبـأ