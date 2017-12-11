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لقاء بمديرية رداع يؤكد على وحدة الصف الوطني والتضامن مع الشعب الفلسطيني
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لقاء بمديرية رداع يؤكد على وحدة الصف الوطني والتضامن مع الشعب الفلسطيني
[11/ديسمبر/2017] البيضاء - سبأ:

عقد بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم لقاء موسع لعقلاء وحكماء ومشائخ المحافظة للتأكيد على وحدة الصف في مواجهة العدوان وتضامنا مع القدس الشريف واستنكارا لإعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وفي الإجتماع الذي حضره مدراء وأمناء عموم المديريات والأكاديميين والقيادات الأمنية والعسكرية والمحلية والتنفيذية ورؤساء الأحزاب السياسية .. أكد الشيخ حمود شتان أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وبارك الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء الوطن في وأد الفتنة وإحباط مخططات العدوان الهادفة تدمير البلاد وتمزيق وحدة الصف.

فيما أكدت كلمات وكيل المحافظة لشئون مديريات رداع صالح الجوفي ووكيل المحافظة لشؤون مديريات البيضاء عبد السلام النصيري ووكيل المحافظة لقطاع الوحدات الإدارية عبد الله الجمالي، أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

ودعت كافة أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والتكاتف لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته .. مثمنين الإنجازات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في مختلف جبهات الشرف وما وراء الحدود .

واستنكر المتحدثون إعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل في تحد سافر لمشاعر العرب والمسلمين وسعيها لطمس الهوية العربية في القدس وفلسطين التي تعد القضية الأولى للأمة والتي يتوجب النصرة والدعم من كافة الشعوب العربية والإسلامية .

وأكد بيان صادر عن اللقاء تلاه رئيس فرع المؤتمر الشعبي برداع عبد الله إدريس أهمية وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية بإعتبار ذلك من أولويات المرحلة .. مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد أي أعمال تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار.

وشدد البيان على ضرورة إستمرار دعم جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والقوافل الغذائية .. لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين كافة المكونات والقوى السياسية الوطنية وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والإستقرار في كل مناطق المحافظة.

كما أكد البيان على الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للمقاومة في فلسطين لمواجهة الإحتلال الصهيوني الغاصب .
سبأ
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