محافظ الجوف يناقش مع اليونيسيف مجالات الدعم الإنساني [11/ديسمبر/2017] الجوف - سبأ:

ناقش إجتماع ضم محافظ الجوف سام علي الملاحي ومديرة منظمة اليونيسيف مكتب صعدة والجوف، أوجه التعاون والتنسيق في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الطارئة للمجتمع المتضرر والنازحين.



وفي الإجتماع أشاد المحافظ الملاحي بالدور الإيجابي لمنظمة اليونيسيف في مساندة السلطة المحلية لتخفيف معاناة أبناء المحافظة جراء العدوان والحصار.



فيما أكدت مديرة مكتب اليونيسيف بصعدة والجوف إستعداد المنظمة دعم وتمويل خطة الإحتياجات الطارئة في مجالات الصحة والتعليم والمياه للعام 2018م وفقا لأولويات الإحتياج والإمكانيات المتاحة.



وأشارت إلى أنه تم إعتماد دراسات وتمويل مشروع مياه سودان بمديرية العنان والذي سيستفيد منه حوالي 60 ألف نسمة تقريبا.

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