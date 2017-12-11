ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:51:50م
الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية
ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
أمين عام حزب الله: موقف الشعب الفلسطيني مفتاح كل المرحلة التاريخية المقبلة
توجه الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بالتحية والتقدير للشعب الفلسطيني على حركته التاريخية والسريعة منذ الساعات الاولى ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني...
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
مناقشة الأوضاع في مديرية ريف إب
إختتام دورة حول منح شهادات الميلاد للاجئين بصنعاء(مصحح)
مجلس القضاء يشدد على سرعة رفع بلاغات إقلاق السكينة العامة للنيابة
حملة ميدانية للرقابة على الأسعار بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
أمين عام حزب الله: موقف الشعب الفلسطيني مفتاح كل المرحلة التاريخية المقبلة
[11/ديسمبر/2017] بيروت – سبأ:
توجه الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بالتحية والتقدير للشعب الفلسطيني على حركته التاريخية والسريعة منذ الساعات الاولى ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وحيا الشعب اليمني على خروجه لنصرة القدس وفلسطين تحت نار القصف والعدوان.

وقال السيد حسن نصر الله في كلمة له اليوم الاثنين خلال التظاهرة التي اقامها حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت تضامناً مع القدس ضد قرار ترامب ان الشعب الفلسطيني يواجه العدو اليوم ويدافع عن القدس وكل مقدسات المسلمين والمسيحيين في العالم له كل الاشادة والانحاء باحترام .. مؤكداً ان “موقف الشعب الفلسطيني هو المفتاح لكل المرحلة التاريخية الآتية والمقبلة” .

وقال السيد نصر الله “يجب ان نقدر عالياً جميع المواقف التي صدرت واستنكرت القرار الامريكي العدوان على القدس والامة ومن ضمنها مواقف جميع الدول والحكومات في العالم ورفصوا قرار دونالد ترامب ولم يستجيبوا له”.

 ورأى ان “هذا امر مهم يجب الانتباه اليه لان ترامب وادارته كان يتصور انه عندما يعلن ان القدس عاصمة لاسرائيل بعنجهية واستكبار سيخضع له كل العالم وستتسابق له كل العالم لتلحق به ولتعترف بما اعترف”.

 ولفت الى انه “تمت مواجهة ترامب برفض العالم باستكباره وهو بدا غريباً معزولاً معه فقط اسرائيل الكيان الغاصب صاحبة المصلحة الاكيدة في هذا القرار” .

 ودعا امين عام حزب الله “الدول والحكومات العربية والاسلامية لتحصين الموقف الرافض للقرار الاميركي” .. منبهاً من “العمل على الدول بشكل منفرد للاعتراف بالقرار”.

 

كما شدد السيد نصر الله على “ضرورة العودة الى عزل هذا الكيان الصهيوني بالكامل عبر الضغط الشعبي والمجالس النيابية والحكومات ومواقع التواصل والتظاهرات والضغط على الحكومات لقطع علاقات بعض الدول العربية والاسلامية مع اسرائيل”.

 وقال “آن الأوان ليعرف الجميع ان امريكا ليست راعية السلام، فامريكا راعية الارهاب والاحتلال والتدمير والفتن صانعة (داعش) والجماعات التكفيرية ويجب ان يكون موقف الامة الوحيد تلخصه كلمتان الموت لامريكا”.

وشدد على انه “يجب على الامة جمعاء ان تواجه هذا العدوان الخطير والمسئولية على الجميع وبالدرجة الاولى تقع على الفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم وانتفاضتهم”.

 وتابع ان “القرار الامريكي جاء في سياق وليس معزولاً وعندما نرجع الى ما قبله نفهم ما جرى في منطقتنا عندما كنا نتحدث عن المشروع الامريكي - الصهيوني المدعوم من بعض الدول الاقليمية في تدمير دولنا وجيوشنا وشعوبنا”.

وفيما أشار السيد نصر الله الى اننا “نشهد انتفاضة حقيقية في الروح والفكر والميدان والشارع فيها مسلمون ومسيحيون يتضامنون للدفاع عن مقدساتهم”، أكد اننا “نجدد العهد والميثاق ان نبقى في لبنان مع فلسطين وشعبها والقدس واهلها والمقدسات الاسلامية والمسيحية مهما كانت التضحيات”.

 واعتبر ان “التظاهرات تشكل البيئة الحاضنة لكل حركة المقاومة والمواجهة التي ستتصاعد بمواجهة هذا العدوان” .. مشيداً بالاجماع اللبناني حول القدس وفلسطين وحيا الشعب اليمني الذي خرج تحت النار لنصرة القدس وفلسطين.

ودعا السيد نصر الله “الشعب الفلسطيني لطرد كل شخص يأتيهم مطبعاً مع العدو، سواء كان يلبس عمامة او يحمل صليبا” ..

واكد ان “الرد على قرار ترامب يجب ان يكون عبر انتفاضة فلسطينية لان لا احد يمكن ان يملي على الفلسطينيين كيف يجب ان يتصرفوا وانما هم أنفسهم الذي يقررون ماذا سيفعلون والتجربة اثبتت انهم اساتذة في هذا المجال”.

وقال “نقول ان اهم رد على قرار ترامب العدواني هو اعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة على الارض الفلسطينية وعلى كل العالم العربي والاسلامي ان يساندهم”.

وقال السيد نصر الله “انا ادعو الى التئام شمل المقاومين جميعاً الى تضميد الجراح بعد السنوات العجاف وادعو جميع فصائل المقاومة في المنطقة للتواصل والتلاقي ولوضع استراتيجية موحدة للمواجهة لنواجه جميعا باستراتيجية واضحة ومحددة ولوضع خطة عملية لتتوزع فيها الادوار للمواجهة الكبرى ونحن سنقوم بمسوؤلياتنا كاملة في هذا المجال”.

واكد امين عام حزب الله اهمية التظاهرات اليوم ضد قرار ترامب .. موجهاً كلامه للمتظاهرين "إن تظاهراتكم اليوم هي على درجة عالية من الاهمية في سياق المواجهة القائمة مع العدو، اعلموا قيمة حضوركم في الميادين لان العدو اعتقد انكم نسيتم او تخليتم عن فلسطين”.

 وبين ان “هذا التضامن والتظاهر هو يشكل دعماً للمقاومين والمنتفضين ضد العدو لانه يزيد من قوة وعزم وتصميم المقاوم” .. مشيراً الى "الشعب الفلسطيني اليوم المتواجد في الخطوط الامامية بحاجة لهذا الحضور الشعبي في كل الساحات لذلك نشكر كل لاذين خرجوا وتظاهروا وندعو لمواصلة التظاهرة لانه شكل من اشكال المواجهة”.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
زاخاروفا: دول الغرب تحاول سرقة الانتصار على تنظيم (داعش) في سورية
روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية
وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة
تواصل الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن تهويد القدس المحتلة
الرئيس الروسي يقوم بزيارة خاطفة لسورية ويأمر بسحب قوات بلاده
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في انحاء الضفة الغربية
كوريا الجنوبية : يجب تأسيس قنوات تواصل فعالة مع كوريا الشمالية
الاتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين
المعارضة تطعن بانتخابات الرئاسة في هندوراس
مصرع نحو 64 شخصاً جراء إعصار (ماريا) في بورتوريكو
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان في كتاف بصعدة (مصحح)
[11/ديسمبر/2017]
ست غارات على منازل المواطنين ووحدة صحية في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وجيزان ونجران
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[10/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by