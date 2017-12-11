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مناقشة الأوضاع في مديرية ريف إب
[11/ديسمبر/2017] إب - سبأ:
عقد بمحافظة إب اليوم لقاء برئاسة وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم، ضم قيادة السلطة المحلية بمديرية ريف إب والمكاتب التنفيذية والوجهاء والحكماء والعقلاء في المديرية.

ناقش اللقاء الأوضاع في المديرية ودور المشائخ والوجهاء والعقلاء في الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة ورفد جبهات الشرف بالرجال والمال والعتاد.

وفي اللقاء أكد الوكيل الزنم أن الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والمجتمع .

وشدد على أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف وإستمرار الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشيدا بمواقف أبناء المحافظة وتجسيدهم لقيم التسامح والتعايش والتصالح فيما بينهم والذي جنب المحافظة ويلات الإقتتال والحرب.

من جانبه أكد مدير عام المديرية علي جعمان حاجة الوطن لجهود أبنائه لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها جراء إستمرار العدوان والحصار.. مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار.

حضر اللقاء أمين عام محلي المديرية مصطفى عبدالوهاب آل قاسم .
سبأ
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