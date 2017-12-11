إختتام دورة حول منح شهادات الميلاد للاجئين بصنعاء(مصحح) [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بصنعاء اليوم دورة تدريبية بعنوان "اللاجئون في القانون الدولي والوطني"، نظمها مركز الدراسات والهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء بالتعاون مع المصلحة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



تهدف الدورة خلال الفترة -10 -11 ديسمبر الجاري إكساب 37 مشاركا ومشاركة، معارف حول شهادات الميلاد والوثائق المتعلقة باللاجئين.



وقدم خلال الدورة عدد من المحاضرات، حيث استعرضت إستاذة القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء الدكتورة مريم الجوفي، أحكام إنعدام الجنسية في القانون اليمني والإجراءات المتخذة حيال ذلك .



فيما تطرق مدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر إلى قواعد منح شهادة الميلاد والوفاة للاجئين وأبنائهم في اليمن والإشكاليات التي تواجه المصلحة أثناء تسجيل اللاجئين.



كما قدم مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد محاضرة في مجال النظام الدولي وحماية اللاجئين، استعرض فيها عدد من المحاور منها حماية اللاجئين في معايير الدول وما تقوم به المفوضية السامية لشئون اللاجئين في هذا الجانب وإجراءات قبول اللاجئين في الدول وكذا إجراءات حماية حقوق الإنسان والعقوبات جراء الانتهاكات الإنسانية التي تحدث أثناء الحروب وغيرها.



حضر إختتام الدورة وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ومدير عام السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم ومدير فرع الأحوال المدنية بالأمانة العقيد فضل الجبوبي ومدير التوجيه والعلاقات بالمصلحة العقيد متاش محمد متاش.

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