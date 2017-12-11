مجلس القضاء يشدد على سرعة رفع بلاغات إقلاق السكينة العامة للنيابة [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل.



ووقف الاجتماع أمام نتائج اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء المجلس مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد.



واستعرض الاجتماع ما تمخض عنه اللقاء من نتائج تعزز من فاعلية أجهزة العدالة في حفظ الأمن الاستقرار وسكينة المجتمع.





وأكد مجلس القضاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة من قبل الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.





وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي بلاغ يرد إلى الجهات المختصة من أفعال تخل بالأمن أو تقلق السكنية العامة أيا كان مصدرها وسرعة الرفع بما يتم للنيابة العامة لتحريك الإجراءات القانونية حيال ذلك.





كما استعرض المجلس مذكرة أمين عام المجلس بشأن الحساب الختامي الموحد للسلطة القضائية للعام 2016 م وأحاله إلى اجتماعه القادم لمزيد من الاطلاع على الملاحظات الواردة.





كما اطلع المجلس على تظلمات عدد من القضاة وأعضاء النيابة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.



وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق واقره.

سبأ