حملة ميدانية للرقابة على الأسعار بريمة [11/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ريمة اليوم حملة ونزول ميداني إلى أسواق مدينة الجبين وبعض مراكز المديريات للرقابة وضبط الأسعار للسلع الأساسية وعدم إحتكارها.



شارك في الحملة أمين محلي الجبين ماجد أمين والقيادات الأمنية بمديرية الجبين.



وأشار مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمود أمين إلى أنه تم خلال الحملة الإشراف والرقابة المباشرة على مختلف الأسواق والمحال التجارية للحد من الغش التجاري والاحتكار وزيادة أسعار المواد الغذائية في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان.



وأكد أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأقوات المواطنين.

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