زاخاروفا: دول الغرب تحاول سرقة الانتصار على تنظيم (داعش) في سورية [11/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول الغرب باستذكار ما وصفته ساخرة بإنجازاتهم في العراق وليبيا وأفغانستان بدلاً من محاولة سرقة الانتصار على تنظيم (داعش) في سورية.



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن زاخاروفا قولها اليوم الاثنين “إن الشركاء الغربيين يعمدون في الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات مفادها أن الفضل في الانتصار على (داعش) في سورية يعود إلى تحالفهم وليس إلى روسيا وآخر من تحدث عن ذلك وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان”.



وأضافت زاخاروفا ساخرة “توقفوا أيها السادة فإن إنجازاتكم هي العراق وليبيا وأفغانستان فافتخروا بها”.



وقال لودريان في مقابلة يوم السبت الماضي أن تراجع تنظيم (داعش) في سورية في البداية كان بفضل التحالف الأمريكي وأن روسيا “تدخلت متأخرة بعض الشيء”.



وكانت وزارة الدفاع الروسية سخرت أمس من مزاعم “التحالف الدولي” بشأن مساهمته فى القضاء على التنظيم المتشدد في سورية .. مؤكدة أنه “إذا كان هناك أي دور إيجابي “للتحالف الدولي” في سورية فهو أنه لم يتمكن من تدمير بقية المدن السورية بالقصف المتواصل”.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحالف سمح لإرهابيي “داعش” في الرقة بمغادرة المدينة والانضمام إلى إرهابيي التنظيم في دير الزور فيما كانت جميع غاراته في هذه المدينة موجهة بالدرجة الأولى ضد مواقع الجيش السوري وتسببت بتدمير الرقة بشكل كامل.

سبأ