ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:51:50م
الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية
ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
أمين عام حزب الله: موقف الشعب الفلسطيني مفتاح كل المرحلة التاريخية المقبلة
توجه الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بالتحية والتقدير للشعب الفلسطيني على حركته التاريخية والسريعة منذ الساعات الاولى ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني...
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
مناقشة الأوضاع في مديرية ريف إب
إختتام دورة حول منح شهادات الميلاد للاجئين بصنعاء(مصحح)
مجلس القضاء يشدد على سرعة رفع بلاغات إقلاق السكينة العامة للنيابة
حملة ميدانية للرقابة على الأسعار بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
زاخاروفا: دول الغرب تحاول سرقة الانتصار على تنظيم (داعش) في سورية
[11/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول الغرب باستذكار ما وصفته ساخرة بإنجازاتهم في العراق وليبيا وأفغانستان بدلاً من محاولة سرقة الانتصار على تنظيم (داعش) في سورية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن زاخاروفا قولها اليوم الاثنين “إن الشركاء الغربيين يعمدون في الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات مفادها أن الفضل في الانتصار على (داعش) في سورية يعود إلى تحالفهم وليس إلى روسيا وآخر من تحدث عن ذلك وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان”.

وأضافت زاخاروفا ساخرة “توقفوا أيها السادة فإن إنجازاتكم هي العراق وليبيا وأفغانستان فافتخروا بها”.

وقال لودريان في مقابلة يوم السبت الماضي أن تراجع تنظيم (داعش) في سورية في البداية كان بفضل التحالف الأمريكي وأن روسيا “تدخلت متأخرة بعض الشيء”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية سخرت أمس من مزاعم “التحالف الدولي” بشأن مساهمته فى القضاء على التنظيم المتشدد في سورية .. مؤكدة أنه “إذا كان هناك أي دور إيجابي “للتحالف الدولي” في سورية فهو أنه لم يتمكن من تدمير بقية المدن السورية بالقصف المتواصل”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحالف سمح لإرهابيي “داعش” في الرقة بمغادرة المدينة والانضمام إلى إرهابيي التنظيم في دير الزور فيما كانت جميع غاراته في هذه المدينة موجهة بالدرجة الأولى ضد مواقع الجيش السوري وتسببت بتدمير الرقة بشكل كامل.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
أمين عام حزب الله: موقف الشعب الفلسطيني مفتاح كل المرحلة التاريخية المقبلة
روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية
وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة
تواصل الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن تهويد القدس المحتلة
الرئيس الروسي يقوم بزيارة خاطفة لسورية ويأمر بسحب قوات بلاده
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في انحاء الضفة الغربية
كوريا الجنوبية : يجب تأسيس قنوات تواصل فعالة مع كوريا الشمالية
الاتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين
المعارضة تطعن بانتخابات الرئاسة في هندوراس
مصرع نحو 64 شخصاً جراء إعصار (ماريا) في بورتوريكو
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان في كتاف بصعدة (مصحح)
[11/ديسمبر/2017]
ست غارات على منازل المواطنين ووحدة صحية في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وجيزان ونجران
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[10/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by