رئيس الوزراء يعزي في وفاة وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الثقافي والإبداعي والبحثي.



وأعرب رئيس الوزراء، عن تعازيه الحارة برحيل هذا القامة الإبداعية والنقدية وما تركه من آثار خالدة من خلال كتبه ومؤلفاته ودراساته وبحوثه في المجال الثقافي .. منوها بدور الفقيد في خدمة الوطن والثقافة بإخلاص وتفاني خلال سنوات طويلة من عمله وكيلا لوزارة الثقافة قبل وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية إلى أن توفاه الأجل.



وابتهل رئيس الوزراء إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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