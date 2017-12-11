إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان في كتاف بصعدة (مصحح) [11/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد ستة مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت المجمع التربوي بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارة على المجمع التربوي بمديرية كتاف الذي يتم فيه توزيع إغاثة للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم عاملين كحصيلة أولية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات استهدفت منزلين ووحدة صحية ومزرعة في منطقة القد وآل علي وبني صياح بمديرية رازح الحدودية خلفت دمارا واسعا فيها.

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