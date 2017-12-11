رئيس الوزراء يعزي في وفاة فنان اليمن الكبير أبو بكر سالم بالفقيه [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة فنان اليمن والجزيرة العربية الكبير أبو بكر سالم بالققيه، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حياة حافلة بالعطاء والإنتاج المتميز في مجال الفن الغنائي بأنواعه الحضرمي والعدني والصنعاني عن عمر ناهز الـ 80 عاما.



وأعرب رئيس الوزراء في برقية العزاء الموجهة إلى نجل الفقيد أصيل أبو بكر سالم، وإخوانه وكافة آل بالفقيه في حضرموت والمهجر، عن تعازيه الحارة ومواساته وعظيم تعازيه للجميع بهذا المصاب الأليم والمحزن.



وأشار إلى مسيرة العطاء الفني المميزة للفنان الكبير بالفقيه ودوره المشهود في نشر الأغنية اليمنية بألوانها المتعددة إلى العالم العربي بعذوبة صوته وخامته النادرة وتعدد طبقاته الصوتية .. مؤكداً أنه كان خير سفير وممثل للتراث الغنائي اليمني الأصيل والمميز والراقي على امتداد العقود الستة الماضية.



واعتبر الدكتور بن حبتور رحيله فاجعة وخسارة كبيرة للوطن الذي رغم آلامه التي تسبب بها ولا زال العدوان السعودي وحصاره، يشاطر أسرة الفقيد أحزانهم بهذا المصاب .. مؤكداً أن الشعب اليمني لم ولن ينسى روائع وإبداع ودندنة فنانه الكبير بالفقيه التي ستظل خالدة في سماء الغناء اليمني والخليجي والعربي.



وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه وجمهوره العريض بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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