محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللواء المؤيد يرأس اجتماع لجهاز المفتش العام ويتفقد مصلحة الدفاع المدني صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، ضم مدراء العموم وكوادر جهاز المفتش العام، سير العمل والأنشطة والمهام التي ينفذها الجهاز.



في الاجتماع نقل المفتش العام تهاني القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية لمنتسبي الوزارة بإسقاط مؤامرة العدوان .. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية ومعها كل الشرفاء تمكنوا من تجنيب اليمن تداعيات أمنية خطيرة كان العدوان يخطط لاستمرارها وتوسعها.



وعبر عن الثقة بأن رجال الأمن سيظلون الدرع الحصين واليد الضاربة لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن استقراره.



وحثهم على بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.. مشدداً على أن العاملين في جهاز المفتش العام يجب أن يكونوا المؤشر على مدى التزام منتسبي وزارة الداخلية بالمبادئ والثوابت الوطنية والقدوة في الالتزام بالنظم والقوانين السارية.



وجدد اللواء المؤيد التأكيد على ضرورة أن يكون العاملين في الجهاز بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقويم العمل الأمني والحفاظ على معايير الجودة .



إلى ذلك تفقد المفتش العام سير العمل في مصلحة الدفاع المدني والصعوبات التي تواجهها المصلحة.



وخلال لقاءه برئيس وكوادر المصلحة ، أكد اللواء المؤيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الأداء وتعزيز الانضباط .



ولفت إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها مصلحة الدفاع المدني وما تتطلبه من جهود مضاعفة وتدريب نوعي بما يمكن العاملين فيها من تأدية مهامهم على الوجه الأمثل.



وأشاد المفتش العام بالجهود التي تبذلها المصلحة وكوادرها وما يقومون به من مهامهم ذات الطابع إنساني.

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ