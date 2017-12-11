رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريال مدريد يواجه سان جيرمان في دور 16 بدوري الأبطال أوروبا لكرة القدم موناكو- سبأ:

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين ريال مدريد حامل اللقب في مواجهة باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة بدور 16 للبطولة القارية بينما سيلعب برشلونة أمام تشيلسي.



وأنهى ريال، الساعي نحو لقبه 13 في دوري الأبطال والثالث له على التوالي، في مركز الوصيف في مجموعته ودفع الثمن بمواجهة شديدة الصعوبة أمام النادي الفرنسي صاحب الإنفاق الضخم.



وسيلتقي يوفنتوس وصيف بطل العام الماضي مع توتنهام هوتسبير وهو واحد من بين خمسة أندية انجليزية شاركت في قرعة هذا الدور.



وسيلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز بفارق كبير، والذي لم يفز بلقب دوري الأبطال من قبل، أمام بازل السويسري.



وأوقعت القرعة بايرن ميونيخ الذي نال اللقب خمس مرات من قبل أمام بشيكطاش التركي الذي يبدو بعيدا عن المنافسة. وسيلعب مانشستر يونايتد أمام اشبيلية بينما سيواجه ليفربول منافسه بورتو.



وتلقى روما المكافأة على تصدره لمجموعته بمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في مباراتي دور 16.



وستقام جولة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير شباط المقبل بينما ستقام مباريات العودة أيام 6 و7 و13 و14 مارس آذار 2018.

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ