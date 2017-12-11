روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية [11/ديسمبر/2017] نيودلهي – سبأ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إتفاق بلاده مع الصين والهند على ضرورة التسريع بعملية التسوية السياسية في سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب.



وقال الوزير لافروف عقب لقائه نظيريه الصيني وانغ يي والهندي سوشما سوراج في نيودلهي اليوم إن “تحقيق التسوية السياسية في سورية يتعزز بالمضي قدماً في عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري” .



وشدد على “ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة وبكل أشكاله بما في ذلك مواجهة نشر أيديولوجيا التطرف وأهمية التعاون مع كل الدول في هذا المجال”.



وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده قامت ببناء قاعدة بيانات حول الإرهابيين الدوليين وانضمت إليها الصين والهند اللتان أبدتا استعدادهما لتقاسم الخبرات المدخرة في مجال محاربة الإرهابيين الأجانب ومواجهة تمويل الإرهاب .. داعياً إلى تعزيز الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضرورة بداية العمل على اتفاق ضد الإرهاب البيولوجي والكيميائي.



وأضاف لافروف إنه “ووزيري خارجية الصين والهند اتفقوا على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة وبكل أشكاله بما في ذلك مواجهة نشر أيديولوجيا التطرف”.



وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية شدد لافروف على أنه “من غير المقبول تصعيد التوتر العسكري في المنطقة” .. محذراً من امكانية تحول الوضع ليصل إلى درجة اندلاع حرب ساخنة.



كما أكد الوزراء خلال الاجتماع على أن تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية تتم من خلال وسائل سياسية دبلوماسية فقط تماشياً مع خارطة الطريق الروسية الصينية التي تنص على تجميد البرامج الصاروخية النووية التي تطورها كوريا الشمالية مقابل تعليق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء مناورات عسكرية بالقرب من حدود كوريا الشمالية.

سبأ