ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية
ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1250 دولار للاوقية
وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة
مسيرة في وصاب السافل بذمار تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية
[11/ديسمبر/2017] نيودلهي – سبأ:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إتفاق بلاده مع الصين والهند على ضرورة التسريع بعملية التسوية السياسية في سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير لافروف عقب لقائه نظيريه الصيني وانغ يي والهندي سوشما سوراج في نيودلهي اليوم إن “تحقيق التسوية السياسية في سورية يتعزز بالمضي قدماً في عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري” .

 وشدد على “ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة وبكل أشكاله بما في ذلك مواجهة نشر أيديولوجيا التطرف وأهمية التعاون مع كل الدول في هذا المجال”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده قامت ببناء قاعدة بيانات حول الإرهابيين الدوليين وانضمت إليها الصين والهند اللتان أبدتا استعدادهما لتقاسم الخبرات المدخرة في مجال محاربة الإرهابيين الأجانب ومواجهة تمويل الإرهاب .. داعياً إلى تعزيز الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضرورة بداية العمل على اتفاق ضد الإرهاب البيولوجي والكيميائي.

وأضاف لافروف إنه “ووزيري خارجية الصين والهند اتفقوا على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة وبكل أشكاله بما في ذلك مواجهة نشر أيديولوجيا التطرف”.

وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية شدد لافروف على أنه “من غير المقبول تصعيد التوتر العسكري في المنطقة” .. محذراً من امكانية تحول الوضع ليصل إلى درجة اندلاع حرب ساخنة.

كما أكد الوزراء خلال الاجتماع على أن تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية تتم من خلال وسائل سياسية دبلوماسية فقط تماشياً مع خارطة الطريق الروسية الصينية التي تنص على تجميد البرامج الصاروخية النووية التي تطورها كوريا الشمالية مقابل تعليق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء مناورات عسكرية بالقرب من حدود كوريا الشمالية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة
تواصل الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن تهويد القدس المحتلة
الرئيس الروسي يقوم بزيارة خاطفة لسورية ويأمر بسحب قوات بلاده
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في انحاء الضفة الغربية
كوريا الجنوبية : يجب تأسيس قنوات تواصل فعالة مع كوريا الشمالية
الاتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين
المعارضة تطعن بانتخابات الرئاسة في هندوراس
مصرع نحو 64 شخصاً جراء إعصار (ماريا) في بورتوريكو
مصرع 8 أشخاص جراء حريق جنوب الصين
بدء تدريبات مشتركة على تعقب الصواريخ بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية غداً
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على كتاف في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
ست غارات على منازل المواطنين ووحدة صحية في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وجيزان ونجران
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[10/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by