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  اقتصاد
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1250 دولار للاوقية
[11/ديسمبر/2017]
لندن – سبأ :

 إرتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الاثنين الى حدود الـ 1250 دولار للاوقية في ظل تراجع الدولار لكنها افتقرت إلى الزخم اللازم كي ترتفع أكثر لتأثرها سلبا بتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1249.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1243.71 دولار الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1251.70 دولار.

ويأتي ذلك مع تخلي الدولار عن بعض مكاسبه المبكرة اليوم، لكن بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت المتوقع والتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كبحت الخسائر وقدمت دعماً أساسياً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.82 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 890 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ فبراير 2016م الأسبوع الماضي فيما صعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1008.50 دولار للأوقية.

سبأ
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