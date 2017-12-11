وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة [11/ديسمبر/2017] نيويورك – سبأ:

أفادت عدد من وسائل الاعلام نقلاً عن شرطة مدينة نيويورك الامريكية بوقوع انفجار مجهول مصدره في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة مانهاتن وسط المدينة.



وأضافت المصادر أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، قرب محطة حافلات رئيسية في المدينة، وتحدثت عن سقوط جرحى جراء الانفجار، إضافة إلى إلقاء القبض على مشتبه فيه.



واشارت الى ان السلطات الأمريكية بدأت بالتعامل مع الانفجار كـ "عمل إرهابي محتمل".



فيما تحدثت شرطة نيويورك عن إخلاء الركاب من ثلاثة خطوط من مترو نيويورك عقب الانفجار.

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