محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة في وصاب السافل بذمار تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ذمار - سبأ:

نظمت بمديرية وصاب السافل بذمار اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونصرة الشعب الفلسطيني.



وأكد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها مدير المديرية فؤاد القديمي وأمين محلي المديرية عبده سعد الفقيه والمشائخ والوجهاء، رفضهم للقرار الأمريكي السافر وسياسات الإدارة الأمريكية التي تستهدف الدول والشعوب العربية والإسلامية وفي المقدمة قضية الشعب الفلسطيني.



وأكدوا أن القدس ستظل عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين.. مستنكرين تواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يستهدف فلسطين والدول والشعوب العربية والإسلامية ومقدساتهم.



وشددوا على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم المقاومة الفلسطينية، والتحرك الجاد في مواجهة الإحتلال الصهيوني.

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ