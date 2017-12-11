تنفيذي عمران يناقش مهام المكاتب والأجهزة الحكومية [11/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مهام المكاتب الحكومية خلال العام الجاري.



وتطرق الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيلا المحافظة أمين فراص وعبد الرحمن الغولي، إلى الإطار العام لخطة المكاتب الحكومية للعام 2018م وما تتضمنه من برامج في مختلف الجوانب على مستوى المحافظة ووحداتها الإدارية.



واستعراض الإجتماع تقارير عن مستوى إنجاز مهام المكاتب والأجهزة الحكومية وخاصة ما حققه مكتب الضرائب من موارد ضريبية بشقيها المحلي والمركزي والتي بلغت 969 مليون ريال خلال الفترة 1 يناير 30 سبتمبر 2017م.



وأشاد المجتمعون بدور الجيش والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في وأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان .. منددين بشدة إعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني.



وفي الإجتماع أكد المحافظ جمعان والأمين العام والوكلاء ضرورة إنجاز المكاتب والجهات المعنية للمهام المكلفة بها ورفع تقارير خاصة بها مع وضع الملاحظات الكفيلة بتجاوز نواحي القصور خلال العام القادم.



وأشاروا إلى أهمية التقييم المستمر لنشاط المكاتب والأجهزة الحكومية بما يضمن تفعيل أدائها وإنجاز ما تتضمنه خطتها من برامج شهرية وفصلية.

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