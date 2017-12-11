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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
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قيادات وزارة الدفاع تواصل زيارة الجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصلت قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم الزيارات التفقدية، للإطلاع على أحوال جرحى الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة.

حيث اطلع مدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومعه مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى بمستشفى زايد وعدد من المراكز الطبية بصنعاء.

وأشاد الزائرون بصمود الجرحى وثباتهم في مواجهة العدوان ومرتزقته .. مؤكدين أن زيارة الجرحى الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن، يعد أقل واجب يمكن تقديمه لهم .

كما أكدوا حرص القيادة السياسية والعسكرية على الإطمئنان على صحة أحوال الجرحى وما يتلقونه من رعاية طبية وعلاجية .. متمنين لهم الشفاء العاجل.

ونوه القادة بالإنتصارات التي تتحقق يوماً بعد يوم في كافة جبهات الشرف والبطولة بفضل شجاعة المرابطين من منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني الصامد والعصي على الإنكسار.

وأشار الزائرون إلى أنه بفضل تضحيات الشهداء والجرحى وما يسطره المقاتلين من انتصارات في كافة الجبهات، كسر كبرياء المعتدين وأثبت اليمنيون أن اليمن مقبرة الغزاة وعصية على المعتدين وأن ترابها وصحاريها وجبالها محارق ومهالك حتمية لمن حاول الاقتراب منها.

فيما عبر الجرحى عن الشكر والإمتنان لهذه الزيارة وما يحظوا به من إهتمام ورعاية طبية متكاملة .. مؤكدين عزمهم وإصرارهم العودة إلى جبهات الشرف والبطولة لمواجهة العدوان بكل عزيمة وإرادة.

سبأ
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