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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
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وقفة إحتجاجية بعمران تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
[11/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:
نظم المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بمحافظة عمران اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها مدير عام مديرية عمران العقيد مطهر الدرة ومدير التربية بالمديرية منصور البركي، إقدام الإدارة الأمريكية على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وألقيت في الوقفة كلمات أكدت أن الأقصى الشريف أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين سيبقى نبض الأمة الذي لن يخفت.

وأشار عميد المعهد العالي بعمران خالد مسعود إلى أن القدس ستظل عربية إسلامية مهما حاول الكيان الصهيوني وأمريكا طمس معالمها الدينية .

ولفت إلى أن الشعوب العربية والإسلامية لن يثنيها مثل هذه القرارات عن مواصلة كفاحها ودعم المقاومة الفلسطينية لإستعادة أراضيها المحتلة.

وحمل بيان صادرة عن الوقفة النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشئوم.
سبأ
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