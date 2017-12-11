مناقشة أنشطة المكتب التنفيذية بعمران وخطتها للعام القادم [11/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي والجهاز الإداري بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، أنشطة ومهام المكاتب خلال العام الجاري.



وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس ووكيلا المحافظة أمين فراص وعبدالرحمن الغولي، إلى خطة المكاتب الحكومية للعام 2018م وما تضمنته من آليات عمل بمختلف الجوانب الإنمائية والخدمية في إطار الخطة العامة للسلطة المحلية على مستوى المحافظة.



كما استعرض الاجتماع عدد من التقارير حول مستوى الإنجاز خاصة ما حققه مكتب الضرائب من تنمية الموارد الضريبية بشقيها المحلية والمركزية والتي بلغت خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر من العام الجاري 969 مليون ريال.



وأكد محافظ عمران وأمين عام المجلس المحلي ووكيلا المحافظة، ضرورة إنجاز التقارير وما تم تحقيقه خلال العام 2017م والسلبيات التي رافقت سير العمل وكيفية تجاوزها خلال العام القادم.



وأشاروا إلى أهمية المتابعة والتقييم المستمر لجميع الجهات لتحسين مستوى الأداء وبما يضمن إنجاز الخطط والبرامج الشهرية والفصلية.

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