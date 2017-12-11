عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن تهويد القدس المحتلة عواصم – سبأ :



تواصلت المظاهرات والاحتجاجات في مختلف دول العالم احتجاجاً ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني .



وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات لليوم الرابع على التوالي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في العديد من المدن .



وخلفت الاشتباكات منذ أربعة أيام مقتل أربعة فلسطينيين وأكثر من ألف جريح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتركزت المواجهات خصوصا في رام الله وبيت لحم والخليل واستخدمت فيها قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي .



وشهد لبنان مظاهرات تجمع خلالها مئات المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت.



وفي القاهرة، تظاهر طلاب وأساتذة جامعات في جامعة الأزهر وأظهرت صور انتشرت عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مئات من المتظاهرين.



وفي أفغانستان، أحرق مئات المتظاهرين دمية تمثل ترامب مرددين (الموت لأمريكا ولترامب ولإسرائيل)، فيما تظاهر الآلاف في العاصمة الاندونيسية جاكرتا أمام السفارة الأمريكية.



الى ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن القرار الأمريكي يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية من أجل السلام في الشرق الأوسط.

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ