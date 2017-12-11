إختتام دورة حول منح شهادات الميلاد للاجئين بصنعاء [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول منح شهادات الميلاد للاجئين، نظمها مركز الدراسات والهجرة واللاجئين بالتعاون مع المصلحة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



شارك في الدورة التي استمرت يومين تحت شعار "اللاجئون في القانون الدولي والوطني" 37 مشاركا ومشاركة.



وقدم خلال الدورة عدد من المحاضرات، حيث استعرضت إستاذة القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء الدكتورة مريم الجوفي، أحكام إنعدام الجنسية في القانون اليمني والإجراءات المتخذة حيال ذلك .



فيما تطرق مدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي عامر إلى قواعد منح شهادة الميلاد والوفاة للاجئين وأبنائهم في اليمن والإشكاليات التي تواجه المصلحة أثناء تسجيل اللاجئين.



كما قدم مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد محاضرة في مجال النظام الدولي وحماية اللاجئين، استعرض فيها عدد من المحاور منها حماية اللاجئين في معايير الدول وما تقوم به المفوضية السامية لشئون اللاجئين في هذا الجانب وإجراءات قبول اللاجئين في الدول وكذا إجراءات حماية حقوق الإنسان والعقوبات جراء الانتهاكات الإنسانية التي تحدث أثناء الحروب وغيرها.



حضر اختتام الدورة وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ونائب مدير السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم ومدير فرع الأحوال المدنية بالأمانة العقيد فضل الجبوبي ومدير التوجيه والعلاقات بالمصلحة العقيد متاش محمد متاش.

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