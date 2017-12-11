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أمانة العاصمة تدعو إلى المشاركة في حملة النظافة الوطنية السادسة غداَ
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دعت أمانة العاصمة سكان العاصمة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والتنظيمات السياسية إلى المشاركة الفاعلة في حملة النظافة الوطنية السادسة غداً الثلاثاء تحت شعار "وطني هويتي.. نظافته مسؤوليتي".

وأكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص السلطة المحلية بالأمانة على الالتزام بتنظيم هذه الحملة الوطنية الشاملة للنظافة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أن العدوان خلف تداعيات سلبية على كافة مناحي الحياة.. لافتا إلى أن الحملة تمثل تقليد سنوي كل عام كيوم للنظافة الشعبية على مستوى أمانة العاصمة لإظهارها بمظهر حضاري يليق بمكانتها التاريخية والسياسية كعاصمة لليمن الموحد.

وقال " إن التزام السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتنفيذ هذه الحملة للعام السادس على التوالي في موعدها المحدد كل عام 12 ديسمبر يأتي وفاءً وتقديرا لمؤسس هذه المبادرة شهيد الوطن والسلام عبد القادر علي هلال قبل خمس سنوات من أجل المحافظة على البيئة وإظهار العاصمة بالمظهر اللائق بالتعاون مع مدراء المديريات وقطاع النظافة والمعنيين".

وأضاف " أن سكان أمانة العاصمة سيوجهون مجددا رسالة إلى العالم ورد على العدوان بأن الشعب اليمني عظيم لن يخضع أو يستسلم للمعتدين من خلال مشاركاته الإيجابية والفاعلة بقطاعاته الرسمية والشعبية في حملة النظافة وبأنه يواصل مسيرته ويحرص على أن يقدم نفسه كنموذج مشرف ".

وأكد جمعان أن الشعب اليمني لن تمنعه الظروف والتحديات مهما بلغ حجمها وقساوتها من المضي قدما في حياته الطبيعية والحفاظ على وطنه ومدنه ومقدراته.

ولفت أمين عام المجلس المحلي بالأمانة إلى أن هذا العمل الوطني التطوعي الحضاري لا يهدف لرفع المخلفات ومشاركة عمال النظافة فحسب، إنما توسيع المشاركة المجتمعية والشعبية مع جهود قيادة السلطة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة بشكل دائم وجعل العاصمة صنعاء التاريخية نظيفة ونموذجية وعنوان لساكنيها على مدار العام.

ودعا سكان أمانة العاصمة بجميع فئاتهم وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة في الحملة كل في شارعه ومؤسسته ومحله التجارية ليشكلوا لوحة تعبر عن حبهم للوطن ومن أجل عاصمة تشرف كل اليمنيين.

سبأ
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