إستعراض مشروع رصد وتقييم مخرجات مؤسسات التعليم الفني والمهني [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

استعرض إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، مشروع البرنامج الوطني لرصد وتقييم مخرجات مؤسسات التعليم الفني للأعوام 2000 ـ 2016م.



وفي الإجتماع أشار نائب وزير التعليم الفني إلى أهمية المشروع في متابعة مخرجات التعليم الفني والمهني من خلال إيجاد قاعدة بيانات لمتابعة الخريج بمرحلة ما بعد التخرج والإلتحاق بسوق العمل.



ولفت إلى أنه وخلال السنوات السابقة لم يكن هناك إلمام وتتبع جاد لمعرفة أعمال الخريجين .. معتبرا المشروع خطوة مهمة لتقييم المخرجات ومعرفة وقياس مؤشرات حالة الخريجين من خلال نظام وآلية إتصال ومتابعة وتقييم الخريجين في سوق العمل بصورة مستمرة.



وأكد الدكتور الحوالي أهمية إثراء المشروع بالآراء والتعديلات المقترحة بما يسهم في وضع خارطة للإهتمام بمخرجات التعليم الفني .. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات والقطاع الخاص لإنجاح هذا المشروع.



من جانبه اعتبر وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داوود المشروع مؤشر أساسي لقياس مخرجات التعليم الفني والمهني بإعتبار هذا القطاع رافدا أساسيا للبناء والتنمية المستدامة .. معبرا عن أمله في أن يعطى المشروع إهتمام كبير لإخراجه إلى حيز الوجود.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبدالسلام الزبيدي، عبر المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج عن تطلعه في تنفيذ مشروع رصد وتقييم مخرجات التعليم الفني لتحقيق الأهداف المرجوة.



وأكد أن الصندوق سيكون شريكا أساسيا للوزارة وداعما لتنفيذ هذا المشروع .



وأشاد الدكتور الحاج بجهود قيادة الوزارة في الإرتقاء بواقع التعليم الفني والمهني رغم العدوان الغاشم الذي استهدف معظم منشآتها ومؤسساتها .. مؤكدا أن الصندوق سيكون مكملا للوزارة في تنفيذ مشاريعها المختلفة كون هذا القطاع يمثل رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني.



وكان المهندس صالح محمد ضيف الله استعرض مكونات المشروع والمستهدفين منه وكذا مراحله وخطوات إعداده والمحددات الأساسية لنجاحه.



وبين أن المشروع يهدف إلى معرفة مدى ملائمة مخرجات السنوات السابقة في سوق العمل وتحقيق تغذية راجعة لتطوير سياسية التعليم الفني المستقبلية في هذا الجانب ووضع رؤية إستراتيجية لتحسين المخرجات كما ونوعا في ضوء حقائق مخرجات السنوات السابقة.

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