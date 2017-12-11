ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية
ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
روسيا تؤكد إتفاقها مع الصين والهند على تسريع عملية التسوية السياسية في سورية
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1250 دولار للاوقية
وسائل إعلام نقلاً عن شرطة نيويورك تفيد بوقوع انفجار في مانهاتن وسط المدينة
مسيرة في وصاب السافل بذمار تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إستعراض مشروع رصد وتقييم مخرجات مؤسسات التعليم الفني والمهني
[11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
استعرض إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، مشروع البرنامج الوطني لرصد وتقييم مخرجات مؤسسات التعليم الفني للأعوام 2000 ـ 2016م.

وفي الإجتماع أشار نائب وزير التعليم الفني إلى أهمية المشروع في متابعة مخرجات التعليم الفني والمهني من خلال إيجاد قاعدة بيانات لمتابعة الخريج بمرحلة ما بعد التخرج والإلتحاق بسوق العمل.

ولفت إلى أنه وخلال السنوات السابقة لم يكن هناك إلمام وتتبع جاد لمعرفة أعمال الخريجين .. معتبرا المشروع خطوة مهمة لتقييم المخرجات ومعرفة وقياس مؤشرات حالة الخريجين من خلال نظام وآلية إتصال ومتابعة وتقييم الخريجين في سوق العمل بصورة مستمرة.

وأكد الدكتور الحوالي أهمية إثراء المشروع بالآراء والتعديلات المقترحة بما يسهم في وضع خارطة للإهتمام بمخرجات التعليم الفني .. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات والقطاع الخاص لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه اعتبر وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داوود المشروع مؤشر أساسي لقياس مخرجات التعليم الفني والمهني بإعتبار هذا القطاع رافدا أساسيا للبناء والتنمية المستدامة .. معبرا عن أمله في أن يعطى المشروع إهتمام كبير لإخراجه إلى حيز الوجود.

وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبدالسلام الزبيدي، عبر المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج عن تطلعه في تنفيذ مشروع رصد وتقييم مخرجات التعليم الفني لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن الصندوق سيكون شريكا أساسيا للوزارة وداعما لتنفيذ هذا المشروع .

وأشاد الدكتور الحاج بجهود قيادة الوزارة في الإرتقاء بواقع التعليم الفني والمهني رغم العدوان الغاشم الذي استهدف معظم منشآتها ومؤسساتها .. مؤكدا أن الصندوق سيكون مكملا للوزارة في تنفيذ مشاريعها المختلفة كون هذا القطاع يمثل رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني.

وكان المهندس صالح محمد ضيف الله استعرض مكونات المشروع والمستهدفين منه وكذا مراحله وخطوات إعداده والمحددات الأساسية لنجاحه.

وبين أن المشروع يهدف إلى معرفة مدى ملائمة مخرجات السنوات السابقة في سوق العمل وتحقيق تغذية راجعة لتطوير سياسية التعليم الفني المستقبلية في هذا الجانب ووضع رؤية إستراتيجية لتحسين المخرجات كما ونوعا في ضوء حقائق مخرجات السنوات السابقة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مسيرة في وصاب السافل بذمار تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
تنفيذي عمران  يناقش مهام المكاتب والأجهزة الحكومية
قيادات وزارة الدفاع تواصل زيارة الجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة
وقفة إحتجاجية بعمران تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
مناقشة أنشطة المكتب التنفيذية بعمران وخطتها للعام القادم
إختتام دورة حول منح شهادات الميلاد للاجئين بصنعاء
أمانة العاصمة تدعو إلى المشاركة في حملة النظافة الوطنية السادسة غداَ
إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على كتاف في صعدة
مجلس القضاء الأعلى يعقد إجتماعه الأسبوعي
وصول طائرة شحن للجنة الدولية للصليب الأحمر مطار صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على كتاف في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
ست غارات على منازل المواطنين ووحدة صحية في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وجيزان ونجران
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[10/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by