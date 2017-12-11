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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
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  رياضة
ميسي يعادل الرقم القياسي للألماني مولر بتسجيل 525 هدفا مع فريق واحد
[11/ديسمبر/2017]
برشلونة ـ سبأ:
عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا للألماني غيرد مولر بتسجيل 525 هدفا مع فريق واحد في أهم 5 دوريات على مستوى أوروبا، وذلك في المباراة التي فاز فيها برشلونة على فياريال بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف فريق "الغواصات الصفراء" وسجل هدفين عبر لويس سواريز وميسي، وعزز انفراده بصدارة الليغا.

وكان مولر سجل 525 هدفا في 572 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني بين عامي 1965و1979، وهو رقم صمد حوالي 40 عاما إلى أن عادله ميسي الليلة الماضية.

وكان ميسي حطم رقم قياسي آخر لمولر وهو الأهداف المسجلة في عام واحد، عندما أحرز 86 هدفا عام 2012.

ويعد ميسي حاليا الهداف التاريخي للدوري الإسباني إذ سجل فيه 362 هدفا، متفوقا على كريستيانو رونالدو الذي سجل 289 هدفا إلى الآن.

سبأ
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