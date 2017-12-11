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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:38:29م
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  اقتصاد
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.40 دولار للبرميل
[11/ديسمبر/2017]
سنغافورة – سبأ :

إستقرت أسعار النفط اليوم الاثنين مع زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة والذي ساهم في زيادة الإنتاج الأمريكي.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.32 دولار للبرميل عند الساعة 0749 بتوقيت جرينتش .. متراجعاً أربعة سنتات عن سعر التسوية السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزبرج برنت عند 63.40 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بما يوازي أكثر من الثلث من أدنى مستوياتها في 2017م ما يرجع بصفة أساسية إلى تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا المطبقة منذ بداية العام.

وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والذي زاد بالفعل أكثر من 15 في المائة منذ منتصف 2016م إلى 9.71 مليون برميل يومياً.

ويهدد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بتقويض جهود دعم الأسعار من خلال تقليص المعروض من النفط.

سبأ
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