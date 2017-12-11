ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:09:55م
الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية
ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى
وزارة الثقافة تنعي الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه
تشييع جثمان وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي
الرئيس الصماد يناقش مع محافظ ذمار الأوضاع في المحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
وزارة الثقافة تنعي الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء – سبأ :
نعت وزارة الثقافة الفنان الموسيقار الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي توفي الأحد عن عمر ناهز الـ78 عاما بعد صراع مع المرض .

ونوه البيان الذي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بتجربة الراحل الذي اثرى الساحة الفنية العربية بروائع الحانه واغانيه وقصائده التي تغنى بها واستطاع ان يجول من خلالها بالأغنية اليمنية في الدول العربية حتى تفرد في هذا المضمار بلونه الفريد واسلوبه المتميز.

ووفقا للبيان: لم يكن الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقيه مجرد موسيقار فقط بل كان هو الفنان الشامل الذي يوجد اللحن وينظم الكلمات ويداعب بأنامله العود ليصيغ أروع الالحان ويشدوا بصوته الفريد مقدما اروع الاعمال الفنية التي لم تبهر المستمع العادي فحسب بل كانت مدرسة ومرجعا للعديد من الفنانين العرب الذي كان الفنان الكبير أبو بكر سالم بالنسبة لهم المعلم والمرجع للعديد من اعمالهم الفنية.

ووزارة الثقافة إذ تنعي المغفور له بإذن الله تعالي الفنان والموسيقار اليمني الكبير أبو بكر سالم بلفقيه لتعبر عن أسفها لفقدان واحداً من أعلام الفن والأدب في اليمن سائلين المولى ــــ جلَّ في عُلاه ـــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
وزارة الثقافة تنعي وكيل الوزارة الكاتب والناقد هشام علي بن علي
الموت يغيب الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقيه
اليمن تفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للأفلام القصيرة
بيت التراث ومؤسسة عرش بلقيس ينظمان فعالية تكريم للأديب عباس الديلمي
عرض فيلم الخيال (عين الإعصار) للمخرج البوركينابي سيكو تراوري على الشاشة الكبيرة في فرنسا
اختيار تونس عاصمة للثقافة والتراث الاسلامي لعام 2019م
فرضية جديدة حول نشأة الكون
الدكتوراة مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية للباحث علي الزنم
باحثون أمريكيون يكتشفون علاج جديد للسكري ببنكرياس اصطناعي
اختتام أعمال المؤتمر الاقليمي الأول حول السياحة في عمان
العدوان السعودي على اليمن
ست غارات على منازل المواطنين ووحدة صحية في صعدة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة
[11/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وجيزان ونجران
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مستشفى حيس بالحديدة بغارتين
[10/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by