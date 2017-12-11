ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الثقافة تنعي الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه صنعاء – سبأ :

نعت وزارة الثقافة الفنان الموسيقار الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي توفي الأحد عن عمر ناهز الـ78 عاما بعد صراع مع المرض .



ونوه البيان الذي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بتجربة الراحل الذي اثرى الساحة الفنية العربية بروائع الحانه واغانيه وقصائده التي تغنى بها واستطاع ان يجول من خلالها بالأغنية اليمنية في الدول العربية حتى تفرد في هذا المضمار بلونه الفريد واسلوبه المتميز.



ووفقا للبيان: لم يكن الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقيه مجرد موسيقار فقط بل كان هو الفنان الشامل الذي يوجد اللحن وينظم الكلمات ويداعب بأنامله العود ليصيغ أروع الالحان ويشدوا بصوته الفريد مقدما اروع الاعمال الفنية التي لم تبهر المستمع العادي فحسب بل كانت مدرسة ومرجعا للعديد من الفنانين العرب الذي كان الفنان الكبير أبو بكر سالم بالنسبة لهم المعلم والمرجع للعديد من اعمالهم الفنية.



ووزارة الثقافة إذ تنعي المغفور له بإذن الله تعالي الفنان والموسيقار اليمني الكبير أبو بكر سالم بلفقيه لتعبر عن أسفها لفقدان واحداً من أعلام الفن والأدب في اليمن سائلين المولى ــــ جلَّ في عُلاه ـــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ