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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:09:55م
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تشييع جثمان وكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء – سبأ:
شيعت الأوساط الثقافية اليمنية اليوم جثمان الكاتب والناقد هشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية إلى مثواه الأخير في مقبرة الرحمة بحي سعوان صنعاء بعد الصلاة عليه في جامع الفردوس.

ونوه المشيعون، الذين تقدمهم عدد من قيادات وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ورموز المشهد الثقافي، بما مثله الراحل خلال حياته وتجربته الوظيفية والابداعية، حيث كان مثالاً للإنسان الملتزم دمث الأخلاق المحب لوطنه ولمواطني بلده، وما كان يتميز به في تجربته الإبداعية كاتباً وناقداً فذا.

وابتهل المشيعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل في واسع جنته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
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