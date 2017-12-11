الرئيس الصماد يناقش مع وزير الخارجية الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الجوانب المتصلة بعمل المنظمات الدولية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وتطرق اللقاء إلى التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في كسر الحصار الديبلوماسي المفروض على اليمن ومواكبة معطيات المرحلة الراهنة.



وتناول اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز مستوى الأداء والمهام التي تقوم بها وزارة الخارجية وخاصة ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية.



وأكد الرئيس الصماد أهمية بذل المزيد من الجهود بما يكفل تعزيز الأداء خاصة ما يتعلق بالتحرك الديبلوماسي بما يتواكب وتضحيات الشعب اليمني الذي يسطر أروع ملاحم الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.



كما أكد دعم المجلس السياسي الأعلى للوزارة وكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن.

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